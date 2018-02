Jip Vastenburg loopt 8 kilometer bij Midwintermarathon

Jip Vastenburg start zondag in Apeldoorn

APELDOORN - Apeldoorn staat dit weekend in het teken van de Midwintermarathon. Er doen ruim 14.000 lopers mee aan het evenement.

Op zaterdag is er een marathon door de Kroondomeinen. Daaraan kan maar het beperkte aantal van 150 deelnemers meedoen. Zondag zijn er diverse afstanden en een kidsrun.

De 8 kilometer is heel sterk bezet met onder anderen Jip Vastenburg uit Doorwerth. Vorig jaar ontbrak ze door een blessure. De jaren ervoor was ze geregeld van de partij. Als ambassadeur had ze een rol bij het aantrekken van toppers uit binnen- en buitenland.

Ook Arnhemmer Bart van Nunen verschijnt aan de start, net als de nationale topper Maureen Koster, de Zweed Napoleon Solomon en de Belg Koen Naert, die al achtste werd in de marathon van New York. Apeldoorner Dennis Licht doet mee aan de tien Engelse mijl.