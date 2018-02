Deel dit artikel:











Burgemeester betuigt medeleven na dood leerkracht Foto: Archief Omroep Gelderland

PUTTEN - Burgemeester Henk Lambooij van Putten heeft in een brief zijn medeleven betuigd aan de twee getroffen scholen na het fatale auto-ongeluk afgelopen weekend op de A30. Daarbij kwam een 24-jarige leerkracht van christelijke basisschool De Akker in Putten om het leven.

Zijn echtgenote, werkzaam op een andere basisschool in Putten, raakte bij het ongeluk gewond. Beide slachtoffers woonden niet in Putten, maar in Barneveld. 'Het ongeluk heeft een grote impact op Putten, omdat de twee scholen erbij zijn betrokken', licht een woordvoerster van de gemeente de brief van Lambooij toe. De begrafenis van het slachtoffer is zaterdag in Ede.