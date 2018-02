Meer problemen op vakantieparken; provincie komt met nieuwe aanpak

UDDEL - Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een ontwikkelingsmaatschappij oprichten die vakantieparken kan opkopen en verbeteren. Op die manier moeten problemen op vakantieparken in elf Veluwse gemeenten aangepakt worden.

Het dagelijks bestuur van de provincie doet een voorstel daarvoor aan Provinciale Staten. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Bea Schouten neemt de omvang van sociale en maatschappelijke problemen toe op de parken. '

'De markt is het helaas zelf niet gelukt het tij te keren.' Gedeputeerde Bea Schouten

In verschillende parken werd jarenlang niet geïnvesteerd. Daarnaast fungeerden sommige parken als opvangplek voor mensen met problemen, buitenlandse werknemers of mensen die niet op de woning- en huurmarkt terecht konden. De afgelopen jaren is veel gedaan op de Veluwe om het achterstallig onderhoud op de parken aan te pakken.

Het project Vitale Vakantieparken dat de provincie jaren geleden samen met de gemeenten is gestart moest die problemen aanpakken. Verschillende gemeenten deden invallen om de criminaliteit aan te pakken en zijn begonnen met handhaving. Een aantal eigenaren heeft ook besloten in overleg met de gemeente om het park te beëindigen.

Opkopen van parken

De Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken die Gedeputeerde Staten wil oprichten moet ondernemers gaan helpen om hun vakantiepark aantrekkelijker te maken. Ook kan het verouderde parken opkopen om het te ontwikkelen in natuur. Ook kan het doorverkocht worden aan andere marktpartijen.

Voorwaarde is wel dat gemeenten het plan zien zitten en meebetalen. Provincie en gemeenten moeten voor de helft eigenaar worden van de Ontwikkelingsmaatschappij. In maart praat Provinciale Staten over het voorstel. Als zij en de gemeenten op de Veluwe het plan zien zitten kan na de zomer gestart worden.