Oud-personeel Tuunte vangt bot bij rechter

ZUTPHEN - Het faillissement van de Achterhoekse modeketen Tuunte is terecht. Dat heeft de kantonrechter in Zutphen donderdag bepaald. CNV Vakmensen spande de zaak aan namens 113 ontslagen medewerkers. Volgens de kantonrechter hebben zij geen recht op een financiële compensatie, ook krijgen zij hun oude baan niet terug.

Tuunte Fashion ging in augustus vorig jaar failliet. De curator zegde de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers op. Een deel van de onderneming verkocht de curator aan twee andere vennootschappen.

De ruim honderd ontslagen werknemers startten eind vorig jaar een procedure. Zij stelden dat zij in dienst waren gekomen van een van de nieuwe vennootschappen.

Zij wilden dat deze vennootschappen hen loon zouden betalen vanaf hun ontslagdatum. Als dit niet zou kunnen, wilden ze een ontslagvergoeding.

'Dit was een vooropgezet plan'

Volgens Roos Rahimi van CNV Vakmensen is de vakbond er niet in geslaagd bij de rechter aan te tonen dat het faillissement van de modeketen een vooropgezet plan was. 'We zijn ervan overtuigd dat de vorige eigenaar met de nieuwe eigenaar afspraken had gemaakt. Dat mag wettelijk blijkbaar als de curator daar van tevoren niet bij betrokken is.'

De rechtbank acht, zo legt Rahimi uit, niet bewezen dat de doorstart met medeweten van een curator is geregeld.

Rahimi pleit voor een situatie zoals in Duitsland, waar een ondernemer die failliet is gegaan niet meteen verder kan met een doorstart. 'Vergelijk dat met iemand die in schuldsanering zit. Gedurende enige tijd gelden voor zo iemand allerlei beperkingen. Dat zou voor ondernemers ook moeten gelden. Maar daarin voorziet de wet niet.'

Dienstjarendiscriminatie

Modeketen Tuunte ging vorig jaar zomer failliet, maar maakte vrij snel een doorstart. Na de doorstart werd het werk overgenomen door tijdelijke krachten. Volgens de vakbond heeft Tuunte zich schuldig gemaakt aan dienstjarendiscriminatie. De bond eiste voor de rechter daarom werk of compensatie.

Tijdens de zitting twee weken geleden woonden zo'n 80 ex-medewerkers de zitting bij. Kijk hieronder naar de reportage die Omroep Gelderland toen maakte.

Hoe nu verder?

Het CNV gaat zich nu beraden op wat er mogelijk is, zegt Rahimi. Of de bond in hoger beroep gaat, kon ze donderdag niet zeggen. 'Wat voor ons duidelijk is, is dat er een maas in de wet zit. Een ondernemer kan zijn bedrijf gewoon failliet laten gaan en investeerders zoeken voor een doorstart, terwijl het personeel op straat staat. Dat moet echt anders.'

Een oud-medewerkster zegt tegen Omroep Gelderland 'lichtelijk teleurgesteld' te zijn: 'Ik had liever gezien dat ze een tik over de vingers hadden gekregen, want het blijft een welles-nietes-verhaal. Maar goed. Boek sluiten, streep eronder. Voor mij geen Tuunte meer!'

