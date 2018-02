Landman in Bennekom

ARNHEM - Het verkeer raast voorbij aan het kunstwerk net buiten Bennekom. Wordt het kunstwerk wel gezien? Het staat daar op de grens van de drukte van alledag en de rust van het landschap daarachter.

Twee bronzen mannetjes houden een raamwerk vast. Daarin zijn figuren te herkennen. Als waren het onderdelen van een modelbouwdoos. Maar dan vormen de figuren geen auto of vliegtuig, maar zijn zij scenes uit het boerenleven. Van zaaien tot oogsten. Je moet even stilstaan om ze goed te zien: de zaaier, de mensen met een zeis of een hooivork. Of de wagen en de koe. Het is een monument voor de middeleeuwen. Voor de boer die eeuwen geleden het landschap vormde. Kunstenaar Roland Sohier liet zich inspireren door de figuren in het getijdenboek van de hertog van Berry uit de vijftiende eeuw van de hand van de Nijmeegse gebroeders Van Limburg. Sohier speelt ook een spelletje met ons. In het raamwerk lezen we: “FIG. 3: De Landman.”. Wie figuur 1 of 2 zoekt, zoekt tevergeefs. Die zijn er niet.