Toneegezelschap Kwatta

ARNHEM - De Familie van Nielie barst van liefde is het eerste deel van een spannend familie-avontuur dat je vier jaar lang op de voet kunt volgen. Bomvol liedjes, live muziek en poppen, in een wereld vol bouwstenen. De familie van Nielie is een muziektheater familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar.



Een splinternieuwe familie, met een nieuwe vader, een nieuwe moeder, een nieuw broertje, een nieuwe zus, een nieuwe oma, een oude hond, een nieuw varken, kortom de Familie van Nielie, die almaar groter en groter wordt.Waar woont zo'n nieuwe familie? In een droomhuis dat ze zelf bouwen, waar van alles uit de kast komt, waar je kwijt kunt raken en op kunt duiken. Waar er plek is voor iedereen.Maar eerst gaat de Familie van Nielie op huwelijksreis. Naar Siberië natuurlijk, daar zijn beren ijskoude steppen. Of naar Venetië, daar wonen duizend katten en daar is het carnaval!In de Familie van Nielie is alles mogelijk. Maar wat als er iets misgaat? Als dochter Pam verdwijnt, de kattenmaffia opduikt, de filosoof zijn hoofd door een raam steekt, en er tussen al dat nieuwe soms iets ouds en verdrietigs oppiept… Dan barst de Familie van Nielie van liefde soms bijna uit elkaar.