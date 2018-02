ARNHEM - De natuurfilm 'Wild', waarin de hoofdrol wordt vertolkt door de Veluwse natuur, is vanaf 1 februari te zien in de Nederlandse bioscopen.

Regisseur Luc Enting uit Ede heeft bijna drie jaar aan de film gewerkt. In de film Wild vertelt de Veluwe zelf haar verhaal: het natuurgebied is ontstaan in de ijstijd - zo'n 150.000 jaar geleden - en door de eeuwen heen uitgegroeid naar een groots natuurgebied met een rijke verscheidenheid aan leven. In de film is vooral aandacht voor vossen, edelherten en wilde zwijnen. Ook andere dieren als de raaf, buizerd en ijsvogel komen voorbij.