Zware ochtendspits blijft uit, plaatselijk wel glad

ARNHEM - De ANWB waarschuwde voor een zware ochtendspits, maar het weer zorgde donderdagmorgen niet voor problemen. De gladheid bleef uit.

'Ik sprak zojuist met een aantal wegenwachters in Gelderland en de temperatuur is boven nul', zegt een woordvoerder van de ANWB rond 8.30 uur. 'Het regent af en toe, maar er is verder weinig aan de hand. Het is een normale ochtendspits.'

Rijkswaterstaat waarschuwde rond 6.00 uur dat het tot halverwege de ochtend glad kan zijn. Het KNMI had code geel afgegeven.

Plaatselijk wel glad

Op de N338 bij Doesburg was het wel glad. Daar raakten drie auto's van de weg.

Foto: Omroep Gelderland

Op de A73 bij Ewijk raakte aan het begin van de nacht een auto van de weg. Dat kwam volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door de gladheid.

Zie ook:

Auto rijdt berm A73 in door gladheid