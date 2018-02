'Wanneer kun jij?' Zwarte Cross laat bezoekers festivaldata 2019 kiezen

LIEVELDE - De organisatie van de Zwarte Cross geeft de bezoekers de kans om zelf te bepalen wanneer het festival in 2019 gehouden wordt. Op de website Datumprikker kan iedereen laten weten wanneer hij of zij kan.

De organisatie vraagt zich af: 'Zwarte Cross 2019: wanneer kun jij?' De Zwarte Cross heeft de data 14 tot 17 februari, 11 tot 14 juli, 18 tot 21 juli, 25 tot 28 juli, 24 tot 27 oktober en 12 tot 15 december genoemd als mogelijke opties.

Begonnen als grap

'Eerlijk gebiedt wel te zeggen dat het een grapje is', vertelt Pieter Holkenborg van de Zwarte Cross. 'Een collega van mij vroeg in onze groepsapp wat de data voor 2019 zouden worden, want die was met een leverancier in gesprek. Toen zei iemand voor de gein: 'stuur even een datumprikker, dan kunnen we kijken wanneer iedereen kan'.

Nieke Hoitink sprak vanochtend met Pieter Holkenborg van de Zwarte Cross. Beluister hier het fragment terug.

Nieuwe (spannende) locaties

Ruim 570 mensen hebben de datumprikker al ingevuld. Opmerkelijk is dat 80 personen het festival in 'mijn achtertuin' willen hebben. En 16 anderen willen het toch wat spannender hebben, zij willen liever naar een BDSM-Club.

Dit jaar staat al vast dat het festival plaatsvindt van 12 t/m 15 juli. Op het programma staan Triggerfinger, De Dijk en Volbeat. De Zwarte Cross is het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en de grootste motorcross ter wereld. Op het driedaagse festival kwamen vorig jaar zo'n 220.000 bezoekers af.