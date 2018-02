Deel dit artikel:











Auto rijdt berm A73 in door gladheid Foto: Roland Heitink

EWIJK - Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag uit de bocht gevlogen op de A73 bij knooppunt Ewijk. Hierbij raakte hij gewond. Volgens de politie is de auto hoogstwaarschijnlijk door de gladheid van de weg geraakt en in de afdaling van de berm tot stilstand gekomen.

Een sleepwagen die vrijwel direct ter plaatse was heeft de auto van de daling naar de horizontale berm gesleept met een sleepketting. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is geborgen door een bergingsbedrijf. Door het ongeluk was de afrit naar de A50 nodige tijd afgesloten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl