Versneld onderzoek naar 'giftige' abrikozenpitten Foto: NOS

HOEVELAKEN - Het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar abrikozenpitten in winkels en op websites wordt versneld. Dat gebeurt omdat in de abrikozenpitten van drogisterijketen Erica Kruiderijen het wettelijk maximumgehalte waterstofcyanide (blauwzuur) fors is overschreden, aldus minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

RTL Nieuws meldde eind vorig jaar dat een man bijna was overleden na het eten van de abrikozenpitten van natuurwinkelketen Erica uit Hoevelaken. Destijds is het product direct uit de winkel gehaald. Onderzoek van de NVWA wijst nu uit dat de pitten veel te veel waterstofcyanide bevatten. Daarom heeft de NVWA de drogisterijketen woensdag de opdracht gegeven het publiek daarvoor te waarschuwen.



Bruins wacht het onderzoek naar de andere abrikozenpitten af om te zien of extra maatregelen genomen moeten worden. Zie ook: Natuurwinkel haalt 'giftige' abrikozenpitten uit schappen