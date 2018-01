Deel dit artikel:











Sterke Russen verpesten Europees avontuur Orion Foto: REGIO8 (archief)

ULFT - Seesing Personeel Orion is er woensdagavond niet in geslaagd te stunten tegen het Russische Gazprom Ugra Soergoet. De volleyballers uit Doetinchem verloren met 0-3 en zijn daarmee uitgeschakeld in de Europese Challenge Cup.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De mannen van coach Redbad Strikwerda kwamen er nauwelijks aan te pas. De Russen lieten er vanaf het begin geen gras over groeien en haalden met duidelijke cijfers de eerste twee sets binnen (20-25 en 14-25). Ook de derde set werd ruim in het voordeel van de bezoekers beslist (17-25). In de eerste wedstrijd, het duel in het koude Siberië, ging Orion gelijk op met de Russische favoriet, maar verloor de ploeg uiteindelijk met 1-3. Na de stunt tegen Levski Sofia in de vorige ronde strandt het Europese avontuur dus tegen Gazprom Ugra Soergoet. De Doetinchemmers kunnen zich vanaf nu volledig op het slot van de competitie richten.