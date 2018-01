Kettingbotsing met zeker 10 auto's op A73, weg dicht

NIJMEGEN - Op de A73 zijn woensdagavond ter hoogte van knooppunt Neerbosch zeker 10 auto's op elkaar gebotst. Er raakten enkele mensen lichtgewond. Ze zijn ter plaatse behandeld, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Nijmegen. Na Wijchen is de weg dicht, zo meldt Rijkswaterstaat. Agenten ter plaatse geven aan dat dit stuk van de A73 erg glad was door sneeuw en hagel. Naast het ongeval met 10 auto's zijn er nog twee aanrijdingen geweest tussen twee auto's.

Rond 21.15 uur stond er ongeveer 3 kilometer file. Verkeer wordt omgeleid via de A326 en A50.