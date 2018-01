'Ik voel me nog 18': Routinier Roy Beerens wil met Vitesse naar de top

De 30-jarige Beerens speelde in Nederland voor NEC, PSV, SC Heerenveen en AZ. In het buitenland was hij actief voor Hertha BSC en het Engelse Reading. Bij die club liep zijn contract nog anderhalf jaar door. De Brabander was nu bezig aan zijn tweede jaar in het Championship.

De tekst gaat verder onder de video.

Tijd voor huis

'We speelden heel mooi voetbal in het eerste jaar. Dit seizoen was het iets moeilijker, maar ik heb meer dan 50 wedstrijden gespeeld en ben dik tevreden. Voor mij was nu het beste om naar huis te gaan. Niet ten koste van alles, maar Vitesse is een mooie club. Een club die iets wil. Ik was er meteen heel positief over en de afgelopen dagen is het snel gegaan', vertelt Beerens.

Push omhoog

Hij is fit, laat hij weten bij de presentatie op Papendal waar ook supporters bij aanwezig mochten zijn. 'Ik voel me eigenlijk nog 18 jaar', lachte de rechtsbuiten. 'Ik ga Vitesse echt geen kampioen maken, maar wil helpen met de push omhoog. De top drie aanvallen. Ik ben nog heel ambitieus en hoop de mensen te laten zien wat voor speler ik hier vroeger was.'

Derde keer

Beerens viel in de eredivisie op door zijn acties en ook werklust. De vleugelspits beschikt over een goede voorzet en heeft snelheid. 'Zo kent iedereen mij. Als iemand die veel energie legt in de wedstrjid. Als het na twee keer niet lukt een tegenstander voorbij te gaan, probeer ik het een derde keer.'

Geen wijsneus

Rashica doen vergeten zal echter niet meevallen. De Kosovaar tekende een lucratief contract bij Werder Bremen en was populair bij de fans van Vitesse. Ook Beerens maakte de stap naar de Bundesliga. 'Alleen niet voor die prijs, lacht hij. 'Maar ook ik speelde voor een fantastische club. Ik kan genieten van een speler als Rashica. En ook van iemand als Bryan Linssen. Een gifkikker. Ja, ik breng ervaring mee. Maar ik ben echt geen wijsneus die zegt je moet dit of dat doen. Eerst zal ik zelf moeten presteren.'

Drie uurtjes slaap

Of dat vrijdag meteen gaat gebeuren, is aan trainer Henk Fraser. Een ideale voorbereiding kent Beerens niet voor het duel met FC Groningen van vrijdagavond in Gelredome. 'Ik heb nu drie uurtjes geslapen door het reizen en de medische testen. Maar als ik moet spelen ben ik er en natuurlijk hoop je dat. Ik wil mij laten gelden hier.'

Arjen Robben

Leeftijd zegt hem niets. 'Het zijn maar cijfers. Arjen Robben is 33 en Marc van Hintum speelde tot zijn 38e', maakte Beerens tot slot een knipoog naar de technisch directeur van Vitesse die hem naar Arnhem haalde.