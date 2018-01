VVD: zorgen over te weinig nieuwbouw in Gelderland

ARNHEM - Worden er wel snel genoeg nieuwe huizen gebouwd in Gelderland? Daarover maakt de VVD in de Tweede Kamer zich zorgen. De partij heeft daarom vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de Gelderse nieuwbouwplannen.

Volgens VVD-Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis klagen gemeenten dat ze van de provincie Gelderland niets mogen bijbouwen. In Gelderland moeten er tot 2030 zo'n 100.000 nieuwe woningen bijkomen om voldoende betaalbare huizen voor iedereen te houden. Maar in Gelderland heeft de provincie geen afspraken gemaakt per gemeente over hoeveel huizen er bij gebouwd mogen worden.

'Bouw wat nodig is'

Eerder gebeurde dat wel. Gelderland wil geen afspraken maken over aantallen, maar wil maatwerk omdat de woonbehoefte snel kan veranderen, zegt Gelders gedeputeerde Josan Meijers. Je kan beter elke twee jaar kijken waar behoefte aan is, vindt ze. Dat staat dan ook in de plannen die ze eind vorig jaar presenteerde en waarover Provinciale Staten van Gelderland zich in februari buigen.

In de woonvisie staat dat Gelderse gemeenten een plan moeten maken waarin ze met andere gemeenten in de regio afspraken maken. Afspraken over hoeveel bestaande huizen worden aangepakt zodat ze ook over een aantal jaren nog aantrekkelijk zijn om in te wonen. Daarnaast moeten er afspraken komen over nieuwbouw. Dat betekent dat de gemeenten het onderling wel eens moeten kunnen worden.

Ongerust

Toch is Koerhuis er niet gerust op. Bij werkbezoeken aan Ede en Apeldoorn constateerde hij dat de nieuwbouw moeilijk van de grond komt, terwijl de behoefte groot is. 'Daar ben ik van geschrokken', zegt hij. Juist nu de economie aantrekt, dreigt een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen als er niet snel wordt gebouwd, stelt Koerhuis..

Minister Ollongren zegde naar aanleiding van de vragen van Koerhuis toe met de provincie Gelderland in overleg te gaan. Provinciale Staten van Gelderland buigen zich in februari en maart over de woningbouwplannen in de provincie.