Kürşad Sürmeli duikt op bij FC Lienden

LIENDEN - Kürşad Sürmeli sluit na een wel heel kort Turks avontuur deze week aan bij FC Lienden. De 22-jarige middenvelder uit Nijmegen stapte begin januari over van Achilles’29 naar de Turkse club Adanaspor, maar dat is alweer voorbij.

De in Nijmegen geboren Sürmeli speelde tot eind vorig jaar voor Achilles’29. In de winterstop maakte de speler gebruik van zijn transfervrije status en tekende hij een contract bij het Turkse Adanaspor.

Deze club toonde afgelopen zomer ook belangstelling. Toen ketste een overgang op het laatste moment af. Na twee weken Turkije en zonder een wedstrijd te spelen besloot de middenvelder naar Nederland terug te keren en maakte hij gebruik van de mogelijkheid bij FC Lienden aan te sluiten.

Sürmeli is deze week naar Turkije afgereisd om zijn contract-ontbinding te regelen en de verdere papieren in orde te maken. Inmiddels is de procedure om de speler speelgerechtigd te krijgen in gang gezet.