'Ze gebruikten mijn hoofd als boksbal'; slachtoffer straatroof doet verhaal

'Ze hebben mijn kop gebruikt als een boksbal', vertelt Daams over het incident. 'Ze hebben me eerst neergeslagen en op de grond ben ik nog vier of vijf keer op mijn hoofd geslagen. Ik denk: hij slaat me hartstikke dood. Hij bleef maar slaan, hij bleef maar slaan.'

'Het zicht in mijn ogen is minder'

Daams hield dus oogletsel over aan de mishandeling. 'Het zicht in mijn ogen is minder, is wazig. Maar het gaat wel', zegt hij daarover. 'Ik ben vanochtend bij de dokter geweest en het is aan de beterende hand. Maar of het ooit goed komt, weet ik niet. Dat is afwachten.'

Bekijk het interview met Daams (tekst gaat verder onder de video):

Vrienden van het slachtoffer stellen een beloning van 1000 euro beschikbaar voor de gouden tip. De daders van deze brute straatroof wisten namelijk te ontkomen. Daams ging zelf ook nog achter hen aan, maar dus zonder succes.

'Ik deins er niet voor terug'

De Arnhemmer is overigens niet van plan om zijn winkel nu te gaan sluiten. 'Ik deins er niet voor terug. Ik ga er nog geen meter voor achteruit. Nee, ik ga door met mijn winkel.'

