NEC legt talentvolle Ole Romeny vast

NIJMEGEN - NEC heeft wederom een talent uit de eigen kweekvijver aan zich gebonden. De aanvallend ingestelde Ole Romeny, die onlangs tegen Almere City FC debuteerde, zette woensdag zijn handtekening onder een driejarig contract.

Romeny is na Lowie van Zundert, Dirk Proper en Dani Theunissen de vierde jeugdspeler die dit seizoen zijn eerste profcontract tekent bij de Nijmegenaren.

'Ik ben enorm blij met het vertrouwen dat de club in mij uitspreekt met dit contract', zo zegt Romeny. 'Mijn debuut was al fantastisch en dit contract is voor mij een nieuw hoogtepunt, maar tegelijkertijd zie ik dit pas als het begin. De komende drie jaar ga ik er alles aan doen om me zo goed als mogelijk te ontwikkelen en om samen met de club mooie hoogtepunten te beleven.'

De 17-jarige Romeny speelt zijn wedstrijden dit seizoen voornamelijk in de A-jeugd.