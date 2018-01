Bouw Dorpsschool Rozendaal mag doorgaan

ROZENDAAL - De bouw van de Dorpsschool in Rozendaal mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De gemeente bouwt een nieuwe basisschool aan de Bremlaan, maar omwonenden hadden daar bezwaar tegen gemaakt.

Al sinds eind 2006 wordt er gesproken over de bouw van de nieuwe school. Eerst moest hij op De Del komen, maar dat plan werd in 2012 afgeschoten door de gemeenteraad. Daarna werden negen nieuwe plekken gevonden en uiteindelijk kwam in 2014 een grasveld aan de Bremlaan als winnaar uit de bus.

In het najaar open

De bouw kon vorig jaar na de zomer beginnen, nadat de bezwaarmakers al een voorlopige voorziening bij de Raad van State hadden verloren. In het voorjaar moet het hoogste punt van het gebouw worden bereikt. Rozendaal hoopt dat in het najaar de eerste lessen in de nieuwe school kunnen beginnen.

Foto: Studio Rheden

Omwonenden vinden dat er geen goed onderzoek is gedaan naar alternatieve plekken. Daarnaast vrezen ze verkeersoverlast.