Tarik Tissoudali wil vlammen bij De Graafschap: 'Bewijzen dat ik eredivisie aan kan'

De 24-jarige Amsterdammer komt met een missie naar de Achterhoek. Na een goed gesprek met trainer Henk de Jong popelt Tissoudali om zijn kwaliteiten de komende maanden te tonen. 'De trainer heeft mij overtuigd. Ik wil meer spelen dan bij VVV Venlo, dat hoop ik hier te kunnen doen. Maar ik zal het zelf moeten afdwingen als ik een bepaalde vrijheid wil vanaf links.'

Geen negativiteit

Hij staat nog onder contract bij Le Havre, maar werd al uitgeleend aan Cambuur Leeuwarden en VVV. In Friesland deed de linksbuiten het een half jaartje niet onaardig. Bij VVV in de eredivisie was dat anders en werd Tissoudali zelfs even uit de selectie gezet. 'Hij wilde de negativiteit van mij niet meenemen naar de volgende wedstrijd', is de technisch vaardige aanvaller openhartig. 'Maar we hadden een open gesprek. Alleen zaten we niet op één lijn. Mijn spel paste niet bij het team. Ik ben inderdaad drie dagen uit de groep gezet.'

Creativiteit

Binnen het hechte collectief van het sterk presterende VVV waar iedereen 'vuile meters' moet maken, was blijkbaar geen ruimte voor Tissoudali. 'Sommige trainers houden wel en sommige niet van creatieve buitenspelers. Deze trainer hier houdt er wel van', doelt de nieuwe aanwinst van de Superboeren op Henk de Jong. 'Dit is een grote club met mooie supporters. Ik ben blij dat ik hier ben en hoop dat we in de play-offs gaan knallen.'

Tissoudali zou wel eens kunnen starten vrijdag, terwijl hij dinsdag pas zijn eerste training meemaakte op het kunstgras van DZC'68. 'Ik ben wedstrijdfit. Dat weet ik. Ik zou gewoon kunnen beginnen en als ik het niet vol kan houden geef ik het wel aan. Wat ik wil is dat het team beter wordt en ik zelf ook. Ik heb alle vertrouwen dat we de top vijf gaan halen met deze club. Ik wil laten zien dat ik een eredivisiewaardige speler ben en wil mezelf weer in de kijker spelen.'