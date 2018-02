Voor het eerst in 10 jaar opent een basisschool in een klein dorp

HOENDERLOO - Voor het eerst in bijna tien jaar tijd wordt er in een klein Gelders dorp niet een school gesloten, maar juist geopend. Het integraal kindcentrum Hei & Bos is al goedgekeurd door de overheid, en opent na de zomervakantie de deuren in Hoenderloo.

'Toen wij hieraan begonnen, dachten we ook, hoe groot is nou de kans dat we hier weer een school krijgen', licht oprichter Inge Bodingius toe. 'Maar elke keer kwamen we weer een stapje verder.'

'Belangrijk voor leefbaarheid dorp'

Het begon allemaal drie jaar geleden. 'Mijn dochter was net geboren, wij waren hier net komen wonen, en toen hoorden wij dat de school dicht ging', vertelt ze. 'Samen met een andere ouder heb ik een informatieavond in het dorpshuis georganiseerd. Wij wilden gewoon graag weer een school in het dorp. Het is niet alleen fijn dat onze kinderen dan op de fiets naar school kunnen. Het is ook heel belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Waarom zouden jonge mensen in een dorp zonder school gaan wonen met hun kinderen, als in een dorp verderop wel een school is?'

Tijdens de informatieavond vond Bodingius weerklank bij haar dorpsgenoten. Meer ouders sloten zich bij haar aan. Een groepje van vijf jonge moeders maakte twee jaar lang plannen, organiseerde brainstormsessies en informatiebijeenkomsten en kreeg hun idee uiteindelijk goedgekeurd door de gemeente Apeldoorn. Iets meer dan een maand geleden kregen de initiatiefnemers ook groen licht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

130 basisscholen sloten hun deuren

Dat er in het dorp met zo'n 1.800 inwoners een school opent, is bijzonder als je bedenkt dat er de afgelopen negen schooljaren 130 basisscholen zijn gesloten in Gelderland. Vooral in kleine dorpen moesten veel scholen dicht. Ook in Hoenderloo sloot de enige basisschool drie jaar geleden omdat er te weinig leerlingen waren om de school op de langere termijn open te houden.

In de tijd dat er 130 basisscholen dichtgingen, zijn er veertien geopend in onze provincie. Bijna al die nieuwe scholen staan in grotere plaatsen zoals Zevenaar, Ede, Apeldoorn, Nijmegen, Arnhem en Barneveld. Slechts twee andere Gelderse dorpen kregen de afgelopen tien jaar een nieuwe basisschool, namelijk Lent en Driel.

Hoe dan?

Hoe kan het dat het een klein dorp als Hoenderloo gelukt is om een nieuwe school te openen terwijl elk jaar vele dorpen met moeite de bestaande school open weten te houden? Volgens initiatiefnemer Inge Bodingius komt dat door een aantal dingen. 'Ten eerste kiezen wij er heel bewust voor om natuuronderwijs aan te bieden', legt Bodingius uit. Ze hopen dat de school op deze manier een regiofunctie krijgt en er ook kinderen uit de driehoek Apeldoorn, Arnhem en Ede naartoe komen.

Maar de school hoeft het voorlopig nog niet te hebben van de kinderen uit andere dorpen. 'In Hoenderloo zelf zijn er de laatste jaren ook veel kinderen geboren', lacht Bodingius. Er moet nog wel een hoop gebeuren voordat de school open kan in augustus; zo moet de school nog op zoek naar een directeur en ten minste één leerkracht. Ook moet er nog behoorlijk geklust worden aan het oude schoolgebouw en het schoolplein. 'We willen graag een blotenvoetenpad en schooltuintjes zodat kinderen natuurgericht kunnen leren.'