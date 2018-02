VIDEO: Dit ziet u niet meer als u er wilt wandelen

De eerste slag is gewonnen door de natuurvereniging. De geplande skatebaan wordt verplaatst, zodat die niet voor de ingang van de dassenburcht komt. Maar het geplande struinpad is voor de vereniging nog een struikelblok. Volgens Natuur & Milieu Wijchen gaat het dwars door de leefomgeving van een heleboel dieren.

'Dit is nog het enige plekje aan het Wijchens Meer waar nauwelijks mensen komen en de natuur haar gang kan gaan', zegt ook ecoloog Jordy Houkes uit Wijchen. 'Er is nu een ijsvogel, maar als er straks dagelijks mensen met honden enzo langslopen, dan verdwijnt ie waarschijnlijk.'

Dassen durven burcht niet uit

Die honden zijn ook een verstorende factor voor de dassen, zegt Houkes. 'De das leeft in de nacht, maar ze reageren enorm op de geur en urine van honden. We kennen voorbeelden van dassen die daardoor hun burcht niet meer uit durven. En er zijn juist door de gemeente tonnen uitgegeven om dassentunnels aan te leggen. Dit beleid zou dat helemaal dwarsbomen.'

Om aan te tonen dat de dieren ook daadwerkelijk in het gebied leven waar het struinpad moet komen, heeft ecoloog Houkes met een infraroodcamera met bewegingssensor filmpjes gemaakt. 'Daarmee hopen we de gemeente te overtuigen dat ze van het struinpad af moeten zien', zegt Theo Hesen van Natuur & Milieu.

Das, bever, steenmarter by night:

Volgens de gemeente ligt de beslissing over de herinrichting van het park deels ook bij de provincie. Die gaat over de bescherming van de dassen. 'We zijn daarover dan ook met de provincie in gesprek', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Daar maken ze nog even pas op de plaats. Ze willen nog meer informatie. Maar de gemeente wil in principe wel vasthouden aan een struinpad.'

Struinpad is breekpunt

Hesen heeft het idee dat de gemeente te veel de oren laat hangen naar een aantal omwonenden die vinden dat ze overal moeten kunnen wandelen. 'De verkiezingen komen eraan en ik heb sterk de indruk dat ze stemmen willen winnen hiermee.'

Voor Hesen is het struinpad echt een breekpunt. 'We hopen er met de gemeente uit te komen, maar als dat niet lukt gaan we door naar de provincie en desnoods naar de Raad van State. Maar we hopen natuurlijk dat dat niet nodig is.'