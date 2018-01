Fraudehelpdesk: minder meldingen, meer schade door telefonische oplichting

Gisteren werden in Arnhem meerdere verdachten van het bed gelicht die zich via de telefoon voordeden als medewerkers de belastingdienst. Namens de belastingdienst zetten ze hun slachtoffers onder druk om meteen grote bedragen over te maken om zo boetes te voorkomen.

'Grote bedragen'

Volgens Fleur van Eck van de Fraudehelpdesk komen dit soort oplichtingszaken vaak voor en worden de bedragen steeds hoger. 'We hebben in 2016 al 186 slachtoffers mogen noteren voor ruim twee ton. Het jaar erop was daar ook een behoorlijke groei in te zien. Nu hebben we ook al een aantal slachtoffers maar voor heel grote bedragen, voor rond de 10.000 euro.'

In 2016 telde de helpdesk dus 186 slachtoffers voor een gemiddelde schade van 1139 euro. Het jaar daarop was de gemiddelde schade 2.776 euro. Dit jaar zijn nog relatief weinig gevallen binnengekomen, maar de drie zaken hebben wel een gemiddelde kostenpost van 9.710 euro.

Huiswerk

De Fraudehelpdesk vermoed dat de oplichters zich goed verdiepen in hun slachtoffers. 'Ze worden vaak opgezocht door oplichters die hun huiswerk goed gedaan hebben. Slachtoffers worden gevonden in de sfeer van schulden hebben, die mogelijk al aanmaningen hebben gekregen. Ik denk dat de oplichters goed weten wie ze bellen.'

Volgens Van Eck is het belangrijk dat mensen zich niet onder druk laten zetten als ze zogenaamd van de belastingdienst een telefoontje krijgen. 'Dat is belangrijk dat we daar voor waarschuwen. Dat je je niet laat intimideren door zogenaamd betrouwbare instellingen als de belastingdienst, justitie of het CJIB of allerlei varianten daarop. Ga altijd eerst je huiswerk doen. Vraag om stukken waaruit blijkt dat je een schuld hebt openstaan. Bel eventueel de fraudehelpdesk maar ga altijd eerst na of diegene wel is wie hij zegt dat hij is, of dat wel klopt.'