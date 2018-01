Onze vroege voorouders recycleden al flink

NIJMEGEN - Nijmegen mag dan dit jaar de Groene Hoofdstad van Europa zijn: onze vroege voorouders lieten ook al een knap staaltje duurzaamheid zien. Ze recycleden veel gebruikte spullen.

Het is één van de dingen die naar voren komen uit een wetenschappelijke publicatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die komende vrijdag in het stadhuis van Nijmegen wordt gepresenteerd.

Nieuw licht op donkere eeuwen heet het boek dat de Nijmeegse archeologen Harry van Enckevort en Joep Hendriks en de historicus Martijn Nicasie schreven. Het gaat over de highlights van bijna 150 archeologische rapporten over de laat-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen in Zuid-Nederland.

Recyclen

Uit de geanalyseerde rapporten blijkt dat op veel nederzettingsterreinen uit de laat-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen aanwijzingen zijn gevonden voor hergebruik van ouder materiaal uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling dat ter plekke is verzameld of van elders is aangevoerd. Het gaat om grofkeramisch en natuurstenen bouwmateriaal, metaal en glas.

De rapporten vormen een bron van kennis over het leven in de vierde tot zesde eeuw na Christus. Lange tijd stond deze periode bekend als ‘de donkere eeuwen’ omdat er weinig over bekend was. Inmiddels zijn er steeds meer onderzoeken gedaan en rapporten geschreven.

Op basis van gegevens uit de sinds 1997 gepubliceerde rapporten is voor het boek onderzoek gedaan naar thema’s als bewoning, locatiekeuze, gemeenschap en materiële cultuur. De analyse biedt zo ook handvatten voor toekomstig onderzoek.

Nijmegen in de donkere eeuwen

De periode is voor Nijmegen heel belangrijk. Nijmegen is de oudste stad van Nederland, omdat het rond het jaar 100 van de Romeinse keizer Trajanus stadsrechten krijgt en tot vandaag een stad is gebleven. Nijmegen blijft na de Romeinse tijd een belangrijk centrum voor de omgeving, wat blijkt uit de vondst van vele honderden graven van inwoners van Nijmegen uit de vierde tot negende eeuw onder het huidige stadscentrum.

In de huidige Marikenstraat is in 1999 bijvoorbeeld een groep graven uit de vroege middeleeuwen gevonden, waarvan er een uitspringt vanwege de bijzondere grafgiften. Naast een kan van aardewerk, een glazen beker en een glazen kom lagen in dit graf opvallend veel wapens: een grote lanspunt, een werpbijl, een kleine dolk en twee pijlpunten, alle van ijzer.

De objecten uit het graf zijn onlangs volledig gerestaureerd en worden onthuld na de presentatie van het boek. Tot en met 15 februari blijven ze in de hal van stadhuis te bezichtigen. Daarna verhuizen ze naar Museum Het Valkhof, waar ze een prominente plek krijgen op de afdeling gewijd aan de vroege middeleeuwen in Nijmegen en omgeving.

Foto: gemeente Nijmegen

