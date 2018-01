Deel dit artikel:











Meeste veerdiensten houden last van hoogwater Foto: Archief Omroep Gelderland

OLBURGEN - Door het hoge water in de rivieren zijn nog altijd niet alle veerdiensten in de vaart. Dat geldt op de IJssel voor de diensten in Brummen, Dieren en Heerde. Ook het veer tussen Pannerden en Millingen vaart niet.

Het veer tussen Dieren en Olburgen vaart in ieder geval niet tot en met vrijdag, meldt de veerbaas. 'Heel misschien varen we zaterdag of zondag', zegt hij. De veren die donderdag wel weer gaan varen zijn die van Opheusden - Wageningen en het Looveer tussen Loo en Huissen. Het Drielse Veer voer woensdag voor het eerst weer uit. Het Lexkesveer tussen Wageningen en Randwijk vaart ook gewoon. Dat geldt volgens een woordvoerster van de gemeente Tiel ook voor het Pomonaveer tussen Tiel en Wamel.

