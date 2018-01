Doetinchem streeft naar een duurzaam 2030

ULFT - De gemeente Doetinchem blijft de komende twee jaar scherp op het duurzaamheidsbeleid om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn. Naast nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op burgers, zal de gemeente zelf aanpassingen doen.

'We gaan er in ieder geval voor zorgen dat we de warmtevoorziening die we nodig hebben op een andere manier vormgeven', laat wethouder Frans Langeveld weten. 'Iedereen weet dat het gas een keer opraakt en dat we dan op een andere manier in warmte moeten voorzien. Dat geldt zowel voor bedrijven als onze inwoners.'

Zonnepanelen

De gemeente zal zich richten op het aanleggen van energieverbindingen en het opwekken van groene stroom door middel van zonnepanelen en wellicht ook windmolens. 'En verder gaan we heel erg inzetten op besparen. Goed isoleren en zorgen dat we het verbruik terugbrengen, bijvoorbeeld met ledverlichting. Dat zijn de lijnen waar we op in gaan zetten', benadrukt Langeveld.

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

Extra isolatie

Vorig jaar zijn er al een elftal gemeentelijke gebouwen extra geïsoleerd middels dakisolatie, vloerisolatie, dubbele beglazing en spouwmuurisolatie. Aan deze elf accommodaties zijn nu het gemeentehuis en het Zorgplein toegevoegd. Op deze locaties zullen zonnepanelen geïnstalleerd worden.

'Dat zorgt er uiteindelijk voor dat in die dertien gebouwen het stroomverbruik met een derde naar beneden gaat, vertelt collega-wethouder Peter Drenth. 'Dan kun je zeggen dat je twee derde nog moet halen, maar deze vermindering is volgens mij al een grote stap voorruit. En als we dat met elkaar doen, dan maken we een forse slag in een mooier en groener Doetinchem.'

Voor de burgers betekent deze stap richting duurzaamheid dat er straks niet meer op gas gekookt kan worden. 'Dat gaat natuurlijk niet in een keer. We hebben de tijd tot 2030 om dat voor mekaar te krijgen. Maar er zullen zeker dingen veranderen.'