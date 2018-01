Deel dit artikel:











Wijkagent herkent inbreker van bewakingsbeeld Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De politie heeft een verdachte aangehouden van de inbraak bij Herberg Nuwenspete in Nunspeet maandagnacht. Het restaurant had via Facebook bewakingsbeeld van de dader verspreid.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

De inbreker was die nacht via een dakraam binnengekomen. Hij nam wat kleine spullen mee, zoals een printer, oplaadbare kaarsjes, een wasmand en een headset. Ook stal de man de kassalade met een inhoud van 50 euro. Aan de hand van de bewakingsbeelden herkende wijkagent Johan Bouma woensdagmiddag een man als mogelijke verdachte. Na overleg met de officier van justitie is hij aangehouden. De recherche gaat verder met de zaak. Zie ook: Restaurant zet foto inbreker op Facebook