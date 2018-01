Paarden likken dode ree: 'Ik dacht: hè?'

'Ik dacht: hè? Nemen ze een soort van afscheid van een ree die hier ligt in hun gebied? Maar nee', zegt boswachter Thijmen van Heerde. 'Ze waren echt gewoon op zoek of ze zout, mineralen konden oplikken.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Vegetariërs

Toch raar op het eerste gezicht. Dat de dieren die samen met de gallowayrunderen de grote grasmaaiers van de Ooijpolder zijn, zoiets doen. Natuurlijk zijn het vegetariërs, die konikpaarden. Maar, zo legt Van Heerde uit: als ze de kans krijgen doen ze zo wat extra voedingstoffen op. 'Da's bijzonder. Ik was ook verrast.'

De boswachter volgt sinds enige dagen het ontbindingsproces van de dode ree en legt vast wat hij ziet gebeuren. Mensen stuiten niet zo vaak op dode dieren in de natuur en de boswachter wil ze daar via zijn sociale media-kanalen graag wat over leren.

'Dood brengt ook leven', vertelt Van Heerde terwijl hij zich over het dode reetje buigt. 'Zeker in de natuur. Eigenlijk ontstaat hier een groot restaurant. Totdat ie helemaal verdwenen is. Opgegeten, opgeruimd door een hele grote ploeg.' Tot zijn eigen verrassing zijn de wilde paarden van de Ooijpolder dus ook bezoekers van dat restaurant.

Illustratie van ARK natuurontwikkeling: