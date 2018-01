Sluiting Kringloopwinkel dreigt, maar mag voorlopig open blijven: 'Lekker om te horen'

LICHTENVOORDE - Inwoners van Lichtenvoorde sprongen al in de bres voor kringloophandel Maja Trading. Het bedrijf moest eigenlijk na vier jaar de deuren sluiten, omdat het een pand huurt waarin geen winkel is toegestaan. Maar de gemeente laat nu weten eerst in gesprek te willen met de verhuurder van het pand en de eigenaar van Maja Trading.

Eigenaar Cor de Graaf snapte er niets van. 'In december kregen we uit het niets een brief van de gemeente. Binnen 6 weken moesten we de deuren sluiten. Wij zitten hier al bijna vier jaar en voor die tijd zat er ruim 40 jaar een meubelzaak in dit pand. Waarom moeten we ineens dicht?'

Volgens de gemeente Oost Gelre is detailhandel niet toegestaan op dat adres, het gaat in tegen het bestemmingsplan 'bedrijf', dat op het pand zit. 'Daarnaast heeft de gemeente in dit gebied, waar het accent nu op wonen ligt, liever geen bedrijven of winkels meer. Uiteraard respecteert de gemeente nu het geldende bestemmingsplan', zo laat een woordvoerder weten.

Brief

En daarom kreeg de kringloopwinkel een brief met de vraag om te stoppen als kringloopwinkel. 'De brief was een startpunt voor overleg met de eigenaar van het pand en met de eigenaar van Maja Trading. Wij willen in die gesprekken toewerken naar een goede oplossing voor alle partijen. Dat zal wellicht tijd vergen', aldus de gemeente Oost Gelre.

En tot er een oplossing gevonden is mag de kringloopwinkel open blijven, zegt de gemeente nu. 'De gemeente is bewust dat de gesprekken tijd in beslag nemen en daarom zal de gemeente op dit moment geen actie ondernemen tegen Maja Trading. De kringloophandel kan voorlopig in het pand blijven en haar activiteiten voortzetten.'

'Dat is wel echt heel fijn om te horen', zo zegt Cor de Graaf, directeur van Maja Trading. 'Wij gaan vol vertrouwen de gesprekken in en gaan voor het openhouden van de winkel. Er werken mensen met een beperking en uitkering bij ons en die laat ik niet zomaar op straat zetten.'