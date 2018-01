Vitesse gaat voor het eerst sinds de overname winst maken

Dat bevestigt algemeen directeur Joost de Wit desgevraagd. 'We verwachten een positief te resultaat te kunnen boeken. Toen ik begon vijf jaar geleden zaten we bij Vitesse nog met een verlies van 22 miljoen euro. Dat hebben we nu helemaal teruggedrongen en dat heeft natuurlijk mede met de transfer van Milot te maken.'

Meer dan 10 miljoen euro

De verkoop van Rashica naar het Duitse Werder Bremen levert Vitesse miljoenen op. Na eventuele doorverkoop van de 21-jarige Kosovaar binnen nu en vier jaar loopt het bedrag alleen maar op. De winst kan volgens de directie van Vitesse boven de 10 miljoen euro uitkomen. 'Het is ook gebruikelijk dat een bedrag dan in de toekomst nog verder stijgt. Clubs moeten het ook hebben van transfers om winst te kunnen maken. Dat zie je overal', aldus De Wit.

Rashica twee keer geblokt

Technisch directeur Marc van Hintum spreekt van een droomtransfer voor Vitesse. 'Wij moeten een bedrijf leiden en hebben die miljoenen gewoon keihard nodig. Onze strategie is spelers halen en vervolgens voor een prachtig bedrag verkopen.' Rashica was duidelijk toe aan een stap hogerop, hoewel hij bij Werder Bremen wel terecht komt bij een club die strijdt tegen degradatie. Volgens Van Hintum was een overgang nu echter niet meer tegen te houden voor Vitesse. 'We hebben hem al twee keer geblokt. Andere clubs waren concreet en wilden hem al veel eerder ophalen.'

Van Hintum, oud-speler van Vitesse en nu tijdelijk technisch directeur, licht verder toe. 'Ik ken zijn zaakwaarnemer (Altin Lala, RvdM) heel goed inderdaad en dat heeft het allemaal wel makkelijker gemaakt. Andere zaakwaarnemers waren waarschijnlijk sneller geneigd geweest oorlog te maken. Nu is steeds de rust bewaard, ook door Milot zelf en dat heeft tot deze droomtransfer geleid.'

Niet te weigeren

De Europa League heeft Rashica en dus ook Vitesse geholpen. Zijn marktwaarde liep op. 'Ik heb tegen Milot en zijn zaakwaarnemer gezegd wacht nou nog een jaar. Je gaat Europa League spelen. Dat is een fantastisch podium om je te bewijzen. Ook daar heeft hij laten zien dat hij op dat niveau kan spelen. Uiteindelijk was dit een bedrag dat wij niet konden weigeren.'

Pareltje

Rashica kwam ruim twee jaar geleden binnen bij Vitesse en ontpopte zich tot één van de beste spelers van de eredivisie. 'Hij kwam uit het niets. Transfervrij hebben we hem kunnen halen', weet Van Hintum nog die Rashica in 2016 notabene persoonlijk van het station kwam afhalen. 'Het is een pareltje. Ook als mens. Hij heeft zich bij ons ontwikkelt tot een echte professional. Ik vind hem vergelijkbaar met Marvelous Nakamba die we ook voor een prachtig bedrag hebben kunnen verkopen. Ze zijn uit hetzelfde goede hout gesneden.'