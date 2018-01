Charlie Colkett vertrekt bij Vitesse

ARNHEM - Charlie Colkett keert per direct terug naar Chelsea. De 21-jarige Engelse middenvelder, die al enige tijd bij de Engelse topclub revalideerde van een knieblessure, kwam sinds dit seizoen op huurbasis uit voor Vitesse.

Colkett kwam in tien officiële duels in actie voor Vitesse. De Arnhemse club laat weten de voetballer succes te wensen in zijn verdere carrière.

Vitesse speelt vrijdag in de eredivisie een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.