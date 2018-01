Het gaat tot -8 graden vriezen: hoop voor schaatsliefhebbers

ARNHEM - Haal de muts en de handschoenen maar uit de kast. Vanaf volgende week kan het flink gaan vriezen, meldt MeteoGroup in Wageningen. Ook voor schaatsliefhebbers is er een klein beetje hoop.

'Volgende week krijgen wij te maken met een overgang naar kouder weer. In de nacht van zondag op maandag komt er koudere lucht ons land binnen', legt weerman Jordi Bloem uit. 'De temperaturen kunnen 's nachts tussen de -4 en -8 graden uitkomen.'

Het is nog onzeker hoe koud het precies gaat worden. 'Het valt of staat of het bewolkt of helder weer wordt', legt de weerman uit.

Als het gaat vriezen dan begint het bij de schaatsliefhebber alweer te kriebelen, maar de weerman blijft voorzichtig. 'Het is nog even afwachten of de kou langer blijft aanhouden. Er is dus een klein beetje hoop dat we kunnen schaatsen, niet op natuurijs maar misschien wel op een schaatsbaan.'