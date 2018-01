Gemeentebelangen Epe is klaar voor de verkiezingen

EPE - Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Epe hebben het verkiezingsprogramma voor de jaren 2018 – 2022 en de kandidatenlijst rond.

Op de eerste en tweede plek staan twee nieuwe gezichten: Jan van Limburg en Taco Hoppener. Zij zijn beiden bekende ondernemers uit Emst, schrijft de partij. 'Wij vinden het van groot belang dat deze twee enthousiaste, kundige en gedreven ondernemers meedoen aan de verkiezingen.'

Kijk hier voor het gehele verkiezingsprogramma

De kandidatenlijst:

1. Jan van Limburg

2. Taco Hoppener

3. Igor van Aperen

4. Frank Surink

5. Hennie Eggink

'Alle vertrouwen'

De huidig fractievoorzitter Frank Surink legt zijn werkzaamheden na de verkiezingen neer. Hij zit sinds 2002 in de raad. Over de twee nieuwkomers zegt hij: 'Ik heb er alle vertrouwen in dat deze twee uitstekende kandidaten een toegevoegde waarde zullen hebben voor de politiek in Epe in het algemeen en voor de nieuwe raad in het bijzonder.'

Kijk voor meer informatie op: GemeentebelangenEpe.nl