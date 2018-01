Provincie wil veiligere schoolfietsroutes en meer snelfietspaden

ARNHEM - De provincie Gelderland wil fietsen stimuleren door te investeren in een hoogwaardig fietsnetwerk in Gelderland. Provinciale Staten steunen een voorstel dat dit mogelijk moet maken.

Het fietsnetwerk moet grote groepen scholieren, kwetsbare ouderen en forenzen op snelle e-bikes goede en veilige routes bieden, zegt de provincie. Ook wil ze dat ov-knooppunten, woonwerkgebieden en regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn voor de fietser.

'We moeten ons niet meer richten op het gehele bovenlokale netwerk van ongeveer 4000 kilometer, maar meer focussen op specifieke routes en groepen. In het ene gebied kan er behoefte zijn aan snelfietspaden, in andere plaatsen kunnen schoolfietsroutes een issue zijn.'

Nieuwe financiële injectie nodig

Het bestaande fietsnet is volgens het provinciebestuur niet voldoende, maar het geld om dat te verbeteren is inmiddels allemaal besteed. In de afgelopen 10 jaar is er jaarlijks zo'n 10 miljoen euro in gestoken, vooral in het veiliger maken van fietsroutes.

Provinciale Staten vinden dat er ook aandacht moet komen voor het verminderen van fietsendiefstal en dat de criteria voor de komst van snelle fietsroutes te streng zijn. De snelle routes zouden zich niet alleen tot steden met een intercitystation of met een hbo-opleiding of universiteit moeten beperken. Zij willen dat het provinciebestuur hier flexibeler mee omgaat.

Niet alleen zaak van provincie

Bij ongeveer tweederde van het beoogde fietsnet gaat het om gemeentelijke wegen. Het is dus niet alleen aan de provincie om Gelderland fietsvriendelijker te maken.

Het is nog niet duidelijk hoe de plannen er precies uit gaan zien en hoeveel die gaan kosten.