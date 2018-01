Heringa gaat door 'tot laatste snik' na voorwaardelijke straf

BENNEKOM - Albert Heringa uit Bennekom (75) gaat waarschijnlijk in cassatie tegen de voorwaardelijke celstraf van zes maanden die hij woensdagmiddag kreeg opgelegd. Heringa hielp in 2008 zijn 99-jarige moeder uit Ermelo bij zelfdoding.

Heringa liet na afloop van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch weten dat hij niet van plan is om zich neer te leggen bij zijn voorwaardelijke straf. 'Ik voel me als een crimineel behandeld en dat verbaast me. Maar ik ben dit aangegaan om het af te maken. Als het aan mij ligt is de strijd nog niet afgelopen. Het gaat niet alleen over mij. Het gaat mij om de aandacht voor het voltooide leven. Deze uitspraak maakt me strijdbaar. Ik ga door tot de laatste snik.'

Heringa ontkent niet dat hij zijn moeder heeft geholpen bij de dood. 'Maar het gaat om de context', zo zei hij woensdagmiddag.

'Enorm teleurgesteld'

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is enorm teleurgesteld over de voorwaardelijke gevangenisstraf. 'De NVVE is verbijsterd dat het Hof geen enkele empathie heeft getoond voor de positie waar Albert Heringa destijds in verkeerde', reageert de organisatie.

De vereniging vindt dat Heringa geen andere keuze had dan zijn moeder te helpen en hoopte dat het Hof geen straf zou opleggen. Hulp zou niet gelijkgesteld mogen worden gesteld aan een misdaad.'

