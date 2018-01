Verdachte van grooming en kinderporno op vrije voeten

ARNHEM - De man van 33 uit Arnhem die wordt verdacht van grooming en het in het bezit hebben van kinderporno, mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Dat meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Haarlem. Wanneer die zaak dient is nog onduidelijk. De man liep tegen de lamp in een tv-uitzending, terwijl hij dacht een afspraakje te hebben met een 10-jarig meisje.

Op de verdachte begon een klopjacht op het internet nadat hij in een tv-uitzending van Undercover in NL op SBS6 was ontmaskerd. In de uitzending was te zien dat de man veronderstelde een afspraak te hebben met een meisje. In werkelijkheid stond de Arnhemmer oog in oog met programmamaker Alberto Stegeman. Dat gebeurde al in oktober.

Vrijgelaten

De politie arresteerde de Arnhemmer. Na onderzoek is de man vrijgelaten, maar hij blijft volgens justitie verdachte. Onder grooming wordt verstaan het lokken van minderjarigen op internet. In dit geval gaat het om contact dat begon op Instagram.

De 33-jarige man werkte tot de tv-uitzending voor een bedrijf in Huissen, en dat sinds kort. 'Hij is direct naar huis gestuurd en hoeft nooit meer terug te komen. We willen hier op geen enkele manier mee geassocieerd worden', zei de directeur van deze onderneming zondag tegen Omroep Gelderland.

Op Facebook maakte een Arnhemse vrouw de identiteit van de verdachte man bekend. Haar post is al meer dan 50.000 keer gedeeld.

