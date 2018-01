De Graafschap voegt Rodin Deprem toe aan de selectie

ARNHEM - Rodin Deprem komt De Graafschap versterken. De 19-jarige aanvaller uit Zweden trainde in december al mee op proef. De Graafschap verwacht vandaag de overschrijving met te kunnen afronden met de KNVB.

Deprem is de laatste speler die nog wordt toegevoegd aan de eerste selectie, bevestigt technisch manager Peter Hofstede. 'We zijn klaar. Met deze selectie gaan we het verder doen. Rodin moet gezien worden als een talent voor de lange termijn. Hij zal ook nog niet direct inzetbaar zijn, dat heeft nog wel een paar weken nodig.'

Belangrijk voor De Graafschap was dat de club geen opleidingskosten hoefde te betalen aan Örebro SK in Zweden. 'Dat was onze voorwaarde, want zoiets kunnen we niet betalen', geeft Hofstede de financiële positie nog maar eens aan. Deprem krijgt een meerjarig contract. 'Tot 2020 met een optie voor nog een seizoen.'

Eerder deze week werd al bekend dat De Graafschap Tarik Tissoudali huurt van Le Havre in Frankrijk. Tissoudali is wel direct inzetbaar en zal naar verwachting vrijdag tegen Jong FC Utrecht direct spelen. Tissoudali is een linksbuiten.