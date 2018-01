Waterpoloster Sevenich wil met Oranje naar Spelen

ULFT - Waterpoloster Vivian Sevenich uit Lichtenvoorde heeft dinsdagavond met Oranje in de World League met 8-11 van Spanje verloren. De midvoor, die normaal uitkomt voor topclub USVE uit Hongarije, genoot desondanks van het volgepakte zwembad in Ede.

Vizier op Tokyo 2020

'Het was een hele fysieke wedstrijd, de Spanjaarden gingen er fel op. We begonnen wel goed want we kwamen 3-0 voor, dat was wel lekker. Maar we lieten ze toch weer terug in de wedstrijd komen’, zo vatte Sevenich het duel na afloop samen. ’Het was pittig, die Spaanse dames zijn niet zo groot maar liggen wel op je nek. En omdat ze vaak kleiner zijn mogen ze dat ook nog van de scheidsrechter. Maar dat hoort erbij en dat vind ik ook leuk, die uitdaging.'Spanje is de regerend nummer twee van het laatste wereldkampioenschap. 'Het is een hele goede ploeg, dus het is geen schande om van deze ploeg te verliezen. Maar als je zo terugkijkt denk ik, dat had niet gehoeven. Tenminste niet op deze manier’, vult bondscoach Arno Havenga aan. Oranje staat nu laatste in een poule van vier met nog drie wedstrijden te spelen. De eerste drie landen gaan door naar de volgende ronde van de World League.

Het vizier van Sevenich staat gericht op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. ‘We zijn aan het bouwen met nieuwe meiden en een jonge ploeg. Ik denk dat we aan het ontwikkelen zijn richting het Europees Kampioenschap van deze zomer en natuurlijk Tokyo 2020. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar gewoon staan.'



REGIO8 zendt volgende maand een mini-documentaire uit over de waterpolofamilie Sevenich.