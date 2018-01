SGP Oldebroek trapt de verkiezingscampagne af

OLDEBROEK - Met overhandiging van het verkiezingsprogramma ‘Zorgvuldig vanuit de Kern’ is het officiële startsein gegeven voor de campagne van de SGP in Oldebroek.

De slogan van het verkiezingsprogramma is 'Zorgvuldig vanuit de Kern'; de SGP wil haar politieke visie baseren op de bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat is voor de partij de kern waar het om draait.

De kieslijst:

1. Erik Doorwaard

2. Gerrit Evink

3. Rik van de Beek

4. Ronald Voorn

5. Tom de Nooijer

De nummer vijf, Tom de Nooijer, is pas zeventien jaar oud. Kijk hier voor een interview met hem.

Zorgvuldig uitdragen

'Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving', is te lezen in een persbericht. De SGP wil dit zorgvuldig uitdragen en vorm geven aan de verantwoordelijkheid om een constructieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur.

Zorgvuldig bestuur betekent voor de SGP zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. Het gemeentebestuur dient dan ook actief contact te zoeken met de inwoners en te luisteren naar de gevoelens en argumenten van de inwoners.

De komende tijd zal de SGP de volgende tien speerpunten nader toelichten:

Vóór zondagsrust

Vóór besturen mét de samenleving

Vóór een samenleving voor elkaar

Vóór een vitaal buitengebied

Vóór leefbare kernen

Vóór betaalbare woningen

Vóór meer samenwerking met Nunspeet en Elburg

Vóór ondernemers

Vóór behoud cultureel erfgoed

Vóór een duurzame samenleving

