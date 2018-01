NEC verkoopt Braken niet

NIJMEGEN - NEC-spits Sven Braken kon naar Denemarken, FC Midtjylland heeft zich bij de Nijmeegse club gemeld. Maar de Nijmeegse club accepteerde het bod van de Denen niet.

Om welk bedrag het gaat is niet bekend. Maar NEC wil de spits niet verkopen.

'We zijn met een missie bezig en daar hebben we onze topscorer in de tweede seizoenshelft hard bij nodig. Wij zijn blij met de huidige selectie en gaan in alle rust door met het jagen op onze doelen', zo stelt technisch directeur Remco Oversier.

Het zou ook een bliksemtransfer voor de aanvaller zijn geweest, want Braken speelt pas een half jaar bij de Nijmegenaren. Hij maakte 11 doelpunten in 21 wedstrijden. NEC heeft naast Braken alleen nog Anass Achabar als spits in de selectie.