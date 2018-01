Na 25 jaar smeken is de beker van Buren eindelijk thuis

De beker is een topstuk uit de zilversmeedkunst. Hij is gemaakt in de zestiende eeuw door keizer Karel de vijfde. Die gaf hem aan Maximiliaan van Buren, die hem had geholpen bij een veldslag in het Duitse Ingolstadt. Karel V was ingesloten en werd door Maximiliaan ontzet. Maximiliaan van Buren, voorouder van ons Koningshuis, gaf de beker vlak voor zijn dood weg aan zijn neef de Markies van Veere. Tot op de dag vandaag staat de beker in Veere.

De beker is ruim een halve meter hoog. Op de gouden beker staan honderden ruiters, maar ook het kasteel van Buren. De beker die nu in Buren staat is een replica, het origineel staat in een kluis in Veere en is voor tientallen miljoenen euro's verzekerd. De beker wordt alleen tentoon gesteld als er een lid van het Koninklijk Huis aanwezig is. Dat gebeurde voor het laatst in 1996.

'We zijn heel blij'

Veere wil de beker absoluut niet afstaan. Zelfs voor een replica moest Buren jarenlang lobby'en. Maar vorig jaar kwam er eindelijk toestemming om een replica te maken, zodat het Nederlandse publiek de beker vanaf april ook echt kan zien. Dan is het museum namelijk weer open. Jan Hogendoorn van het museum: 'Eindelijk is de beker terug in Buren. We zijn heel blij, ook al is het een replica.'

Foto: Museum Buren en Oranje