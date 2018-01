Karavaev definitief speler van Vitesse: 'Voor mij een grote stap in een rustige omgeving'

ARNHEM - Vitesse ziet in hem vooral een rechtsback, maar de nieuwe Russische aanwinst Karavaev kan ook op links uit de voeten. De 22-jarige verdediger heeft getekend voor 3,5 jaar bij de Arnhemse club. 'Het maakt mij niet uit waar ik speel. Al is het spits.'

Hij groeide op in de metropool Moskou. 'Bij CSKA heb ik mij kunnen ontwikkelen als voetballer. Ik heb daar 11 jaar gezeten. Vorig jaar speelde ik bij Sparta Praag. Dat was een prachtig jaar voor mij', zegt Karavaev in vloeiend Engels. Hij werd in Tsjechië zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. 'Ik heb vorig seizoen echt goed gespeeld. Nu maak ik weer een mooie stap. Een grote stap zelfs', is de nieuwe aanwinst positief over Vitesse.

Jeugdinternational

Karavaev kent Arshak Koryan die tussen 2015 en 2017 bij Vitesse onder contract stond. Beide spelers waren jeugdinternational. Dat de vleugelverdediger gehaald is op voorspraak van eigenaar Chigirinsky of de Russische commissaris Valeri Oyf wuift hij weg. 'Ik ken de eigenaar niet. Maar daar gaat het ook niet om voor mij. Ik wil voetballen en naar de top met deze club. Waarom zou dat niet mogelijk zijn.?'

Geen voorkeur voor positie

Een voorkeur voor een positie heeft Karavaev niet vertelt de Rus terwijl hij poseert met een shirt van zijn nieuwe werkgever. 'Ik kan op rechts en links achterin spelen. Maar het is aan de trainer. Al zet hij mij in de spits.' Inmiddels zijn alle formaliteiten afgerond en heeft de 22-jarige een contract getekend voor 3,5 jaar in Arnhem. De omgeving bevalt hem. 'Praag was al iets rustiger dan Moskou. Maar hier is het ook heerlijk rustig. Ik houd daar wel van. Dan kun je je goed concentreren op trainen.'

Saillant detail is dat hij in de voorbereiding al speelde tegen Vitesse met Sparta Praag. 'Ik heb toen de tweede helft gespeeld. Het was vriendschappelijk, maar een moeilijke wedstrijd voor ons.'

Het is nog onduidelijk wanneer Karavaev aansluit bij de selectie. Dat gebeurt volgens de club als al het papierwerk is afgerond. Vrijdag tegen FC Groningen zit hij dus nog niet bij de selectie.