Eigenaar hotel omgebracht met 120 messteken Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De eigenaar van Hotel Rembrandt in Arnhem is met 120 messteken om het leven gebracht. Dat werd duidelijk tijdens de rechtszaak tegen de 48-jarige René de L. Ook het vrouwelijke slachtoffer werd vaak gestoken. Tegen de L. is 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

René de L. werkte ten tijde van de moord (maart 2017) als onderdeel van zijn behandeltraject, hij werd eerder veroordeeld tot tbs, als vrijwilliger bij het Voedselloket in Almere. Op 15 maart stal hij een bestelbus en verdween. De lichamen van de twee werden een week later gevonden. Tijdens de zaak stelde de verdachte dat hij fantaseerde over het doden van iemand. Eerder gaf hij aan weinig te weten van wat er toen gebeurde.