Lichaam vermiste Duitser duikt na bijna 2 maanden op Foto: Persbureau Heitink

ECHTELD - Het lichaam dat vrijdagavond werd gevonden in de Waal bij Echteld is een bijna twee maanden vermiste inwoner van het Duitse Oberhausen. Het gaat om de 35-jarige Stefan K. die in de nacht van 2 op 3 december verdween na een feest in Düsseldorf met collega's, schreef de Duitse site rp-online eerder.

Het lichaam bleek meer dan honderd kilometer te zijn afgedreven. K. wilde na het feest met bus en trein naar huis, maar kwam daar nooit aan. In de loop van december begon een groep vrienden en collega's met een zoektocht. In Düsseldorf hingen vrienden posters van K. op. Een van de vrienden verklaarde tegenover de Duitse nieuwssite dat er geen reden was voor Stefan om zomaar te verdwijnen. Deze vriend omschreef de vermiste man als een solide, eerlijke vent. 'Hij had een vaste baan, vier weken vakantie per jaar en overwoog een huis te kopen.' Zie ook: Nog geen duidelijkheid over dode in Waal Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl