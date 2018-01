Deel dit artikel:











Nieuw leven voor scheepswerf in Millingen foto: Omroep Gelderland

MILLINGEN AAN DE RIJN - Het onkruid begon het terrein al flink over te nemen sinds de sluiting in 2013, maar nu is er een handtekening gezet. Gerd de Swart en Martijn van Haaren uit Millingen blazen de oude scheepswerf in Millingen nieuw leven in.

Shipyard Millingen B.V. gaat vanaf 1 mei 2018 de scheepswerf huren. De Swart en Van Haaren runnen ook scheepswerf ‘Gelria’ gelegen aan het Maas en Waalkanaal in Nijmegen. Groei Ze groeien sinds een aantal jaren zo hard dat daar de uitbreiding aan de scheepswerf in Millingen aan de Rijn goed bij past. Het plan is om de werf in Millingen eerst voor een aantal jaren te huren en vervolgens te kopen. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars kantoor uit Nijmegen bood de bijna 70.000 vierkante meter grote scheepswerf eerder aan voor €1.750.000. De werf is een begrip in de regio. Ooit werkte half Millingen er, vlak voor de sluiting nog maar 30 man. Al sinds 1837 werden er schepen gebouwd. De bekende J. Henry Dunant van het Nederlandse Rode Kruis komt er bijvoorbeeld vandaan. Zie ook: Scheepsbouw na 176 jaar weg uit Millingen aan de Rijn

Millingense ondernemers kopen Nijmeegse scheepswerf Gelria