Groot Alzheimer-onderzoek door Wageningen Universiteit

WAGENINGEN - De Wageningen Universiteit start een groot praktijkonderzoek naar Alzheimer. In dat onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen de ziekte en voedsel.

Voorafgaand aan het onderzoek is er een literatuurstudie gedaan. Daarbij zijn honderden wetenschappelijke artikelen bekeken.

Dementie is in Nederland volgens de universiteit doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.