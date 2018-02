Waarom barst komend weekend in Groenlo het carnaval los en in Aalten niet?

GROENLO - Volgend weekend barst in een deel van Gelderland het carnaval los, maar in een ander deel moeten van de provincie moeten inwoners niks hebben van het feestgedruis en de polonaise. De Ridders van Gelre laten maandag in hun televisieprogramma op Omroep Gelderland zien dat deze culturele verschillen een eeuwenoude oorsprong hebben.

De regionale cultuurverschillen gaan vaak al terug tot de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Tijdens deze strijd ontstonden regio's die al snel aan de kant van de protestantse opstandelingen terecht kwamen. Andere regio's hielden lang vast aan het katholieke geloof van de wettige vorst en hertog van Gelre. We nemen als voorbeelden Aalten en Groenlo.

De heerlijkheid Bredevoort werd in 1597 veroverd door de calvinistische Maurits van Nassau. Hij maakte daarna de hele regio van Aalten tot Winterswijk protestants. Zijn halfbroer Frederik-Hendrik veroverde Groenlo pas in 1627 definitief op de katholieke vorst. In de voorliggende jaren kon het katholieke geloof dieper wortelen in de samenleving van Groenlo en omgeving dankzij de contrareformatie.

Zwillbrock

Kerk Zwillbrock (Foto: Omroep Gelderland)

Na de verovering van Groenlo werd het calvinisme de enige religie die was toegestaan in de stad. Negentig procent van de inwoners bleef desondanks katholiek. Zij woonden de mis bij in schuurkerken in de omgeving of wandelden naar de kerk van Zwillbrock net over de grens. Tot 1795 bleef het katholicisme formeel verboden in Gelderland. In sommige regio's konden katholieken relatief gemakkelijk de mis bijwonen. Dat was ook zo in de Liemers, het Rijk van Nijmegen, de Overbetuwe en het Land van Maas en Waal. Katholieke edelen en bisschoppen uit naburige landen faciliteerden de kerkdiensten. De meerderheid van de inwoners van deze regio's was rond 1800 nog altijd katholiek. Het zijn ook deze gebieden waar het carnaval komend weekend het meest uitbundig losbarst.

Slot Doddendael in het Land van Maas en Waal (Foto: Slot Doddendael)

Gelredag

De Gelredag is aanstaande zaterdag bij de start van het carnaval in Groenlo. Het stadsmuseum is van 10.00 uur tot 12.00 uur gratis toegankelijk. Daar starten rondwandelingen door de vestingstad onder leiding van een gids. Ook de kerker, de stadsboerderij en de oude Calixtuskerk zijn gratis toegankelijk voor het publiek. De Gelredag op 10 februari in Groenlo duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur.