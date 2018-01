Demente vrouw krijgt 250 euro terug, ziekenhuis zat fout

Het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk bracht 250 euro in rekening nadat een arts een collega-neuroloog belde voor ruggespraak. Dat mag, maar dan moet de neuroloog de patiënt wel eens gezien hebben, stelt het ziekenhuis. Dat was in dit geval niet zo en dus had er geen rekening gestuurd mogen worden. De rekening kwam via Menzis bij de vrouw terecht.

De zoon van de vrouw met dementie trok vorige week aan de bel. Hij noemde het schandalig. Een woordvoerder van het ziekenhuis erkent dat het wel eens fout gaat. 'Dat komt sporadisch voor, een neuroloog ziet ook veel patiënten.'