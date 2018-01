OTTERLO - Edelherten spotten of jagende vogels die boven het Deelense Veld vliegen bekijken? Dat kan op woensdag 31 januari. Dan gaat de eerste Wintersafari op de Hoge Veluwe van start.

Henk Ruseler vindt het spijtig dat mensen tijdens de wintermaanden minder geneigd zijn om in de natuur te trekken. Vandaar dat hij een 24 uur durende Wintersafari op touw heeft gezet, midden op de Hoge Veluwe. 'Het bos is in deze tijd van het jaar prachtig. Bomen zijn begroeid met mos en het Deelense Veld heeft een groot landschap. Dat is ook altijd prachtig om te zien,' vertelt Henk Ruseler. Volgens hem is het bijna een survivaltocht. 'Het heeft iets bijzonders, want behalve de belevingen bij daglicht, bivakkeren wij tijdens deze tocht in het veld en maken we ook een winternacht mee. Is stilte niet de meest onderbelichte (en gemiste) kwaliteit in onze omgeving?', vertelt Ruseler.



Wetenschapper Jan den Ouden vertelt hier de deelnemers over de natuur. (tekst loopt onder de foto door)



Naast de boswachter zal ook wetenschapper van Wageningen Universiteit en adviseur natuurbeheer van de Hoge Veluwe Jan den Ouden meegaan. Hij is gespecialiseerd op het gebied van bosecologie, natuurbeheer, plant-dier interacties en geïntegreerd bosbeheerder. Volgens Ruseler wordt het een tocht waarin beleving en verdieping centraal staat. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat mee op pad en zal de luisteraar op de hoogte houden door zich te melden in de radio-uitzending van Frank van Dijk en Nieke Hoitink.

Blauwe supermaan

De deelnemers zullen overnachten in een oude hooischuur. Wellicht dat zij woensdag ook de blauwe supermaan zullen zien. Weerman Reinier van den Berg achtte eerder deze dagen de kans al groot dat mensen in Gelderland de blauwe supermaan goed zullen zien. 'Het ziet er vrij gunstig uit. Tussen een paar wolkenflarden door moet de blauwe supermaan goed te zien zijn', vertelt Reinier. Het woord 'super' heeft betrekking op het feit dat de afstand van maan tot aarde nu op zijn laagst is en de maan dus net iets groter lijkt vanuit de achtertuin of vanaf het balkon.' Boswachter Henk Ruseler heeft dan ook speciaal deze dag uitgekozen.