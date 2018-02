Taart! Honderdduizend mensen vinden ons leuk op Facebook

ARNHEM - De Facebookpagina van Omroep Gelderland heeft 100.000 volgers bereikt. Vandaag om 09.02 uur werd de magische grens bereikt. Om dit te vieren geven we op onze Facebookpagina taarten weg!

Laat een reactie achter als je kans wilt maken op zo'n overheerlijke taart.

De Facebookpagina van Omroep Gelderland begon in 2012 met een paar berichten per dag. Zes jaar later is er een complete communityredactie die verantwoordelijk is voor alle sociale media van Omroep Gelderland.

Een paar cijfers op een rij:

- De Facebookpagina van Omroep Gelderland begon in 2012.

- Een jaar geleden hadden wij nog 75.000 likers.

- Wij bereiken maandelijks meer dan 1.2 miljoen mensen op Facebook.

- 62 procent van onze volgers is vrouw en 38 procent is man.

- De meeste volgers komen uit Arnhem, gevolgd door Nijmegen en Apeldoorn.

- Na Nederland komen onze likers uit België en Duitsland.

- Ook 20 mensen uit Bolivia en 19 mensen uit Pakistan volgen ons.

Wij zijn in de wolken met deze magische grens en daarom hebben met Pasen nog een extra actie. Dit is nog geheim en binnenkort hoort u daar mee over.